Орнитолог предсказал увеличение количества птиц в Москве

Руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин заявил, что популяция мелких зерноядных птиц в столице может увеличиться за счет теплой зимы. Об этом сообщает АГН «Москва».

По словам специалиста, из-за отсутствия снежного покрова в Москве в этом году птицы могут питаться семенами дикорастущих растений. Эта зима для них максимально комфортная.

Он отметил, что обычно зимой от холода и голода погибают от 50% до 80% зимующих в городе птиц.

Мишин утверждает, что зерноядные птицы выживают за счет плодовитости. В этом году их может выжить больше, а значит база для размножения увеличится.

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