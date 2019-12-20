Корабль Starliner начал испытательный полет на МКС
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Во Флориде стартовал новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V на Международную космическую станцию. Об этом сообщает NASA.
Отмечается, что это первый испытательный полет. Экипаж на борту отсутствует, вместо этого в корабле находятся антропоморфный манекен Роузи, которая оснащена 15 датчиками, и около 270 кг груза
Планируется, что корабль состыкуется с МКС 21 декабря, а на Землю вернется 28 декабря.
Уточняется, что ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
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