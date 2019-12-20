Угрожавшего Грете Тунберг наказали общественными работами
Мужчину, который угрожал шведской экоактивистке Грете Тунберг и ее матери, оперной певице Малене Эрнман, получил условный срок. Об этом сообщает издание Katrineholms-Kuriren.
Как стало известно, ему предстоят общественные работы.
Уточняется, что мужчину приговорили к 200 часам таких работ.
По имеющейся информации, злоумышленник угрожал убить Эрнман, в случае если ее дочь публично не заявит о том, что полеты на самолетах не оказывают вред на климат.
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