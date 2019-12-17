Герой России назвал главную угрозу для человечества
Герой России космонавт Геннадий Падалка считает, что основной угрозой для человечества являются межличностные конфликты, сообщает РИА «Новости».
По мнению космонавта, экологические и техногенные проблемы не так важны на фоне разногласий людей друг с другом и конфликтов стран.
Падалка рассказал, что, когда он с другими космонавтами возвращается на Землю, то его спрашивают о том, как изменился облик планет и какие угрозы отложили на нее свой отпечаток. По его мнению, ни одна из катастроф не является угрозой.
«Основная проблема - это конфликты между людьми», — пояснил Падалка.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Земле предсказали экологический кризис
— Ученый предупредил о способных уничтожить человечество астероидах
— Жириновский обвинил Ельцина в «самом страшном преступлении» в российской истории