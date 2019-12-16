Врач объяснил пользу кратковременного голодания

Доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Валерий Сергеев рассказал, что кратковременное голодание длительностью от 12 до 36 часов положительно воздействует на здоровье человека.Об этом сообщает RT.

По его словам, во время этого процесса в организм поступает энергия из жирных кислот, что приводит к снижению веса.

«Кратковременное голодание перезапускает иммунную систему. Она начинает активно бороться с инфекциями, грибками и вирусами. Поэтому люди, регулярно практикующие недолгие воздержания от еды, редко болеют», — добавил Сергеев.

Он добавил, что самой щадящей схемой такого голодания является «12/12». Завтракать при таком режиме следует в 07.00, а последний прием пищи должен происходить в 19.00