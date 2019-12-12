Новый «Челябинский метеорит» может достигнуть Земли в 2043 году
Примерно в 2043 году на Землю может упасть 15-метровый метеорит, аналогичный упавшему в 2013 году в Челябинске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИМаш Игоря Бакараса.
По словам ученого, наибольшую опасность представляют астероиды размером более 50 метров. Такие гиганты сталкиваются с Землей 1 раз в 300 лет, 15-метровые — раз в 30 лет.
Последний пример такого явления — это падение Челябинского метеорита.
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