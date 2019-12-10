Скончался ученый Рафаэль Арутюнян

Рафаэль Арутюнян, один из ведущих мировых специалистов в области ядерной и радиационной безопасности, скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ).

Арутюнян был лауреатом премии правительства России в области науки и техники за разработку и внедрение методов и технологий обеспечения радиационной безопасности. Он участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции, был награжден орденами Мужества и Почета.

Отмечается, что ученый работал над разработкой компьютерных систем для прогнозирования последствий радиационных аварий, а также над оценками радиационных и экологических рисков.