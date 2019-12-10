Скончался ученый Рафаэль Арутюнян

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Заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии... Заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии...
Заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии...
Михаил Терещенко/ТАСС

Рафаэль Арутюнян, один из ведущих мировых специалистов в области ядерной и радиационной безопасности, скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ).

Арутюнян был лауреатом премии правительства России в области науки и техники за разработку и внедрение методов и технологий обеспечения радиационной безопасности. Он участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции, был награжден орденами Мужества и Почета.

Отмечается, что ученый работал над разработкой компьютерных систем для прогнозирования последствий радиационных аварий, а также над оценками радиационных и экологических рисков.