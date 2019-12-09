В Китае родились первые гибриды свиней с обезьянами. Хотя малыши умерли уже через несколько дней, исследователи отмечают, то их эксперимент — важная веха для развития технологии выращивания органов. О результатах ученые рассказали в статье в журнале Protein & Cell.

Исследователи создали химер, добавив в эмбрионы свиней эмбриональные стволовые клетки макак-крабоедов. Затем они поместили эмбрионы в матки свиней. Из более чем 4000 образцов клетки обезьян прижились лишь у 10 зародышей, а смогли развиться и появиться на свет в срок только два поросенка, которые прожили менее недели. Однако ученые связывают это не с изменением эмбриона, а с плохо налаженной процедурой ЭКО — восемь «контрольных» поросят погибли в этот же срок.

Клетки макак содержались практически во всех тканях поросят. Исследователи считают эксперимент важным шагом на пути к использованию животных для выращивания человеческих органов внутри их тел.