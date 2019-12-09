Ученые выяснили, что растения могут кричать от стресса

Помидоры и табак умеют ультразвуком оповещать окружающих, если им не хватает воды или их стебли срезают, сообщает New Scientist.

Люди этого не слышат, зато насекомые или животные могут улавливать эти звуки.

«Крики» растений ученые смогли записать с помощью микрофонов, которые были установлены на расстоянии 10 сантиметров от них. Устройства фиксировали звук частотой от 20 до 100 килогерц — по словам специалистов, насекомые и некоторые животные могут улавливать их на расстоянии до пяти метров.

Ученые предполагают, что эти сигналы предназначаются насекомым или другим растениям. Так, бабочки могут передумать откладывать яйца на растение, которое страдает от жажды и рискует погибнуть.

В среднем страдающий от жажды помидор издает примерно 35 звуков в час, табак — около 11.

Авторы работы считают, что их открытие в первую очередь поможет фермерам. Вооружившись ультразвуковыми микрофонами, они смогут гораздо эффективнее использовать воду при поливе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стало известно, как растения запоминают пережитые экстремальные условия, чтобы приспособиться к ним

— Ученые выяснили, что влияет на способность деревьев адаптироваться к изменениям климата

— Российские ученые: во время засухи хвойные растения умирают не из-за обезвоживания