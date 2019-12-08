Астронавты начали операцию стыковки грузового корабля Dragon с МКС
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Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX сблизился с Международной космической станцией для того, чтобы пристыковаться к станции. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что астронавты проводят операцию по захвату корабля Dragon с помощью дистанционного манипулятора. Ее осуществляет астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано. Кроме того, в операции принимают участие астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.
Операция началась в 05:05 времени восточного побережья США (13:05 мск).
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