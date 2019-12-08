Астронавты начали операцию стыковки грузового корабля Dragon с МКС

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX сблизился с Международной космической станцией для того, чтобы пристыковаться к станции. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что астронавты проводят операцию по захвату корабля Dragon с помощью дистанционного манипулятора. Ее осуществляет астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано. Кроме того, в операции принимают участие астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.

Операция началась в 05:05 времени восточного побережья США (13:05 мск).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Прогресс МС-12» отстыковался от МКС

— На МКС сломались все туалеты