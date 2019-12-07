Названа новая причин возникновения рака

Международная группа исследователей выявила ранее неизвестную причину возникновения онкологических заболеваний. Их исследование было опубликовано в журнале British Journal of Cancer.

Отмечается, что некодирующая последовательность белков ДНК, часто называемая «мусорной ДНК», влияет на экспрессии онкогены и гены-супрессоры опухолей, провоцирующие развитие раковых заболеваний.

По данным ученых, их исследование позволит усовершенствовать генетическое сканирование на определение риска развития рака. В ходе исследования были проанализированы свыше шести млн вариаций генов в 13 различных человеческих тканях.

В работе заявляется, что с подавляющими развитие опухоли онкогенами и генами связаны некоторые последовательности белков. Так оказалось, что такие вариации в большей степени обнаружены в регионах ДНК, отвечающими за регуляцию иммунной системы и специфичных для каждой из тканей внутриклеточных процессов.

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