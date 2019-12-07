Спутники OneWeb планируют запустить с Байконура 30 января

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Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» с... Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» с...
Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» с...
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Представитель пресс-службы компании «Главкосмос» рассказал о том, что запуск британских спутников связи OneWeb намечается на конец января. Об этом передает РИА «Новости».

Отмечается, что это будет первый запуск спутников с космодрома Байконур. 34 спутника планируется отправить 30 января 2020 года.

Уточняется, что работы с OneWeb идут по графику. Для их запуска будет использована ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М».

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