Спутники OneWeb планируют запустить с Байконура 30 января
close
Представитель пресс-службы компании «Главкосмос» рассказал о том, что запуск британских спутников связи OneWeb намечается на конец января. Об этом передает РИА «Новости».
Отмечается, что это будет первый запуск спутников с космодрома Байконур. 34 спутника планируется отправить 30 января 2020 года.
Уточняется, что работы с OneWeb идут по графику. Для их запуска будет использована ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Вице-премьер России объявил о создании конкурента OneWeb
— «Союз» со спутниками OneWeb успешно стартовал с Куру
— Запуск спутников OneWeb отложили из-за «аномалии с ракетой»