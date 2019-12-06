У мужчины отмер пенис из-за болезни почек

Австралиец остался без пениса из-за болезни почек — пострадали кровеносные сосуды и ткани органа начали отмирать. Чтобы спасти жизнь пациента, врачам пришлось ампутировать ему член. Об этом они рассказали в статье в журнале BMJ Case Reports.

43-летний мужчина пришел в больницу для диализа — он страдал от тяжелой почечной недостаточности. Но во время осмотра врачи обнаружили, что его половой член побелел и покрылся черными пятнами — у мужчины начался некроз. Врачи как можно скорее провели операцию, ампутировав пораженную головку. Однако процесс продолжил развиваться и врачам пришлось удалить и остальную часть пениса. Послеоперационная рана никак не заживала, пациенту понадобилась еще одна операция по пересадке лоскута кожи. Окончательно мужчина восстановился лишь спустя два месяца после последней операции.

Причиной некроза стала кальцифилаксия — в сосудистых стенках накопился избыток кальция, что привело к нарушению кровотока. Это осложнение встречается при почечной недостаточности у 1-4% пациентов. 60% из них погибают уже в первый год после первых его проявлений.

Пациенту назначен тиосульфат натрия — он растворяет отложения кальция в тканях. Более эффективного лечения пока что не существует — из-за редкости состояния оно изучено плохо.