Археологи нашли на Дону погребение скифской амазонки

Погребение амазонки в уборе из драгоценных металлов, датируемое второй половиной IV века до н. э., обнаружили сотрудники Донской экспедиции ИА РАН во время исследования курганного могильника Девица V в Острогожском районе Воронежской области. Это первый найденный на Среднем Дону полностью сохранившийся парадный головной убор богатой скифянки. О предварительных результатах изучения находок сообщил 6 декабря на заседании Ученого совета Института археологии РАН руководитель Донской экспедиции Валерий Гуляев.

У южной и западной стены находились два нетронутых скелета, уложенных на деревянные ложа, покрытые травяными подстилками. Под левым плечом одного из них находилось бронзовое зеркало, слева лежали два копья, на левую руку был надет браслет из стеклянных бусин. В ногах находились два сосуда: лепная курильница и чернолаковый одноручный канфар, который был изготовлен во второй четверти IV века до н.э.

Второй погребенной была женщина лет 45-50: для скифского времени это был почтенный возраст, так как средняя продолжительность жизни женщины составляла 30-35 лет. Она была похоронена в парадном женском головном уборе — калафе, от которого сохранились пластины, украшенные растительным орнаментом, и ободки с подвесками в виде амфор.

Рядом с головой старшей женщины был уложен железный нож, завернутый в ткань, и железный наконечник стрелы довольно редкого типа: черешковый с раздвоенным концом. Эти находки, а также многочисленные детали вооружения и конской сбруи позволяют говорить о том, что в кургане были погребены «амазонки» — женщины-воины, институт которых существовал в скифскую эпоху у ираноязычных кочевых и полукочевых племен Восточной Европы. Такие всадницы, вероятно, охраняли скот, имущество и жилища, когда мужчины уходили в длительные военные походы.

Кроме разбросанных останков, в северной половине ямы были обнаружены более 30 железных наконечников стрел, железный крюк в виде птицы, элементы конской упряжи, железные крюки для подвешивания узды, железные ножи, обломки лепных сосудов, многочисленные кости животных. В заполнении грабительского хода был найден обломанный чернолаковый лекиф с краснофигурной пальметкой, датируемый второй — третьей четвертью IV века до н. э.

Ранее в Армении в могильнике VII-VI веков до н. э. археологи нашли останки местной амазонки. Судя по скелету, она была умелой лучницей и наездницей, имела хорошо развитые мышцы и обладала высоким социальным статусом. Женщина погибла в схватке, ее буквально разорвали на части — на костях остались следы от клинка и стрел.