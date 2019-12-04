Собаки понимают людей гораздо лучше, чем считалось ранее

Учены выяснили, что собаки умеют различать очень похожие слова даже в тех случаях, когда их произносит не знакомый им человек. К такому выводу пришли британские ученые, исследование которых опубликовано в Biology Letters.

Ученые решили выяснить, насколько хорошо собаки могут понимать очень похожие слова, которые отличаются только гласными. Для этого они записали, как разные люди произносят английские слова вроде «had» (имел), «hid» (прятаться) или «who'd» (кто). Ни одно из записанных слов, при этом, не представляло из себя стандартную команду.

Потом ученые проигрывали по шесть таких записей нескольким десяткам собак разных пород.

Исследователи определяли, различает ли собака то или иное слово, по тому, как она реагировала на запись. Например, они считали, что животное узнало слово, если оно поворачивало голову к колонке или наклоняло уши вперед. Если же собака явно теряла внимание к происходящему и отвлекалась, исследователи считали, что слово было ей уже знакомо или она не отличила новое слово от старого.

Оказалось большинство собак хорошо различали слова. Животные одинаково хорошо различали голоса совершенно разных людей.

При этом отмечается, что из-за особенностей эксперимента ученые не смогли определить, понимают ли собаки смысл сказанных слов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Не виляет и не мешает: в США найден щенок с хвостом на лбу —Женщины и ветеринары: кто знает, что чувствуют кошки