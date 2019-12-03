Грета Тунберг посоветовала людям перестать недооценивать силу сердитых детей

Шведская экоактивистка Грета Тунберг считает, что люди зря недооценивают сердитых детей и их силу. Об этом она сказала на 25-м саммите ООН по климату, пишет El Pais.

Активиста пожаловалась на то, что ее часто называют сердитой, но она отметила, что быть раздосадованным ребенком — это не значит быть плохим. Тунберг заявила, что сердитые дети не будут останавливаться, а сделают все для защиты климата.

«Мы... продолжим, чтобы голоса будущего поколения были услышаны», — добавила экоактивистка.

Также Тунберг вновь обвинила все страны мира в том, что они недостаточно делают для решения климатических проблем. Она призвала политиков услышать ее и начать прилагать усилия.

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