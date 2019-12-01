Врачи рассказали о вреде маленьких наушников

Маленькие наушники способны нанести вред слуху, передает радиостанция «Говорит Москва».

Об этом рассказал заведующий оториноларингологическим отделением поликлиники № 52, отохирург Павел Азаров.

Он пояснил, что в таких наушниках, чтобы услышать максимальный спектр звуков, нужно сделать уровень громкости очень высоким, что наносит травму. В качестве примера он привел людей, которые громко слушают музыку в метро.

«Вы понимаете, какой силы звук подается человеку в ухо, если это слышат окружающие? Человек сам себе наносит звуковую травму», — заявил он.

Чтобы избежать проблем, медик призвал использовать большие наушники.

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