Врачи рассказали о вреде маленьких наушников
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Маленькие наушники способны нанести вред слуху, передает радиостанция «Говорит Москва».
Об этом рассказал заведующий оториноларингологическим отделением поликлиники № 52, отохирург Павел Азаров.
Он пояснил, что в таких наушниках, чтобы услышать максимальный спектр звуков, нужно сделать уровень громкости очень высоким, что наносит травму. В качестве примера он привел людей, которые громко слушают музыку в метро.
«Вы понимаете, какой силы звук подается человеку в ухо, если это слышат окружающие? Человек сам себе наносит звуковую травму», — заявил он.
Чтобы избежать проблем, медик призвал использовать большие наушники.
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