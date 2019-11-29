Уникальную операцию на молочной железе успешно провели в России

В Медицинском радиологическом научном центре (МРНЦ) имени Цыба впервые в мире провели операцию по удалению опухоли при метастатическом раке молочной железы. Операция прошла успешно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России.

Поясняется, что особенность методики заключается в том, что использованы альфа-частицы, которые не только уничтожают опухоль, но и способствуют выработке защитных свойств иммунной системы.

В проведении операции участвовали мировые эксперты в области брахитерапии и трое российских врачей.

Доктора выразили надежду, что данный метод позволит спасать жизнь пациенток с запущенными формами рака.

Кроме того, уникальная методика, уже использована и на других локациях, а именно, опухолях головы и шеи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог