Уникальную операцию на молочной железе успешно провели в России
В Медицинском радиологическом научном центре (МРНЦ) имени Цыба впервые в мире провели операцию по удалению опухоли при метастатическом раке молочной железы. Операция прошла успешно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России.
Поясняется, что особенность методики заключается в том, что использованы альфа-частицы, которые не только уничтожают опухоль, но и способствуют выработке защитных свойств иммунной системы.
В проведении операции участвовали мировые эксперты в области брахитерапии и трое российских врачей.
Доктора выразили надежду, что данный метод позволит спасать жизнь пациенток с запущенными формами рака.
Кроме того, уникальная методика, уже использована и на других локациях, а именно, опухолях головы и шеи.
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