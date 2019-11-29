Найден древнейший ископаемый эмбрион

Китайские ученые из Института археологии и палеонтологии в Нанкине обнаружили ранее неизвестный ископаемый многоклеточный организм, развивавшийся как эмбрион. Об открытии они рассказали в статье в журнале Current Biology.

Ископаемый организм исследователи обнаружили в провинции Гуйчжоу на юге Китая, возраст находки составляет около 609 млн лет. Организм получил название Caveasphaera. Нельзя точно сказать, животное это или растение.

Особенность находки в том, что найденные «представители» вида находились на разных стадиях развития, напоминающих развитие современных эмбрионов — от пары клеток к более сложной структуре. Это позволяет исследователям предположить, что они имеют дело с древним животным, появившимся на заре эволюции.

Результаты исследования показывают, что Caveasphaera «сортировала» свои клетки во время развития так же, как это происходит у многих современных животных. Однако у ученых пока нет доказательств того, что эти эмбрионы превратились в более сложные организмы.

Так или иначе, считают ученые, найденные окаменелости говорят о том, что эмбриональное развитие, подобное современному, развилось задолго до появления древних животных.