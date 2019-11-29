NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС

Согласно информации, появившейся на сайте госзакупок США beta.sam.gov, NASA купит два места на российских кораблях «Союз» для полетов на МКС.

Таким образом, американская сторона обеспечит нахождение своих астронавтов на станции до сентября 2021 года

Как известно, по действующему соглашению между NASA и Роскосмосом, последний американский астронавт Кристофер Кэссиди отправится на МКС на корабле «Союз МС-16» 9 апреля 2020 года и будет пребывать на станции до 22 октября.

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