Ученые рассказли об опасных бактериях в квартирах

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе рассказали, какие опасности могут подстерегать жителей квартир и домов. Об этом сообщает MedicalXpress.

Исследователи пришли к выводу, что домашняя среда подходит для распространения особо опасных бактерий, которые устойчивы к антибиотикам.

В ходе научной деятельности, специалисты взяли образцы из ноздрей, подмышек и паха людей, в которых жили дети, прошедшие курс лечения от стафилококка. Также были взяты образцы и у домашних животных.

Результат исследования показал, что бактерия есть у 50% людей и трети питомцев.

Ученые отмечают, что стафилококк, безвредно живет на коже примерно у одной трети человеческой популяции. Бактерии могут распространяться при контакте кожа-к-коже или при контакте с загрязненными поверхностями.

Сама инфекция напоминает гнойный укус. Однако стафилококк может вызвать пневмонию, серьезное повреждение органов и смерть при попадании в кровоток, кости или органы.

Основные факторы, связанные с передачей стафилококка от одного человека другому – грязь и беспорядок в доме, передача предметов гигиены, таких как битвы и зубные щетки, а также использования одного и того же полотенца для лица, рук и тела с теми, кто может быть переносчиком бактерии.

Люди, которые моют руки с мыло после использования в ванной комнаты, перед приготовлением пищи, перед едой и после смены подгузника снижают риск заражения стафилококком.