Пересадку почек не тому пациенту сделали в США

В больнице американского штата Нью-Джерси пересадку почек сделали пациенту, который находился ниже в списке на пересадку. Об этом сообщает Fox News.

Сотрудники больницы рассказали, что 18 ноября 51-летний пациент успешно перенес пересадку почки. Однако этот орган предназначался для другого человека, который был выше в списке на пересадку.

Врачи объяснили, что пациент имел то же имя и был примерно того же возраста, из-за чего произошла путаница.

Второго же мужчину прооперировали шесть дней спустя. Сейчас они оба чувствуют себя хорошо.

Главный врач принес публичные извинения, заявив, что это беспрецедентное событие в 40-летней практике трансплантации клиники. Он также сообщил, что в медицинском учреждении немедленно ввели дополнительные меры, чтобы избежать подобного в будущем.

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