Ученые раскрыли опасность астмы при беременности

Приступы астмы во время беременности повышают риск развития преэклампсии и рождения детей с уродствами, выяснили канадские ученые из Детской больницы в Огайо. Исследование было опубликовано в журнале European Respiratory Journal.

Астма — наиболее частое хроническое заболевание у беременных женщин, отмечают исследователи: оно есть у 13% будущих матерей по всему миру. При этом почти половина из них перестает принимать лекарства, чтобы не навредить будущему ребенку. Однако это ставит под угрозу жизнь и матери, и младенца.

Исследователи проанализировали 100 тыс. случаев беременности за 2003-2012 годы. Женщины, страдавшие во время беременности тяжелыми приступами астмы (вплоть до госпитализации), на 30% чаще сталкивались с преэклампсией — осложнением, при котором у женщины сильно поднимается артериальное давление. Без медицинской помощи состояние переходит в эклампсию — давление повышается настолько, что возникает угроза жизни матери и ребенку.

Кроме того, у детей таких женщин на 20% чаще встречались врожденные дефекты развития вроде заячьей губы или пороков сердца, а также у них был повышен риск развития астмы и пневмонии в младенчестве.

Исследователи полагают, что причина — в нехватке кислорода, которая возникает при астме у матери и в итоге сказывается на развитии плода. Они отмечают, что отказ от лекарств вместо пользы принесет лишь дополнительные риски для здоровья матери и ребенка.