Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов

Медики считают, что без вреда для здоровья можно съедать четыре мандарина ежедневно, передает РИА «Новости».

По мнению врачей, традиция есть мандарины в новогодние праздники является хорошей, так как фрукт повышает иммунитет и выводит токсины из организма.

«Средняя суточная доза – 4 мандарина ... мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством», — считают диетологи.

Отмечается, что зимой организму не хватает витаминов, которые можно получить из фрукта, богатого витамином С.

Диетологи рекомендуют есть мандарины утром и днем до 5 часов вечера, главное — не употреблять их натощак.