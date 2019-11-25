Эксперт назвал «детским садом» план отправить в космос роботов-кентавров

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с «Газетой.Ru» назвал план отправить в космос роботов-кентавров «детским садом».

Моиссев назвал фантастикой планы Роскосмоса использовать человекоподобных роботов, в том числе на других планетах.

«Это детский сад. Люди начитались детской фантастики, где каждый второй робот человекоподобный, если посмотреть на действующие марсоходы, это мощные роботы со множеством степеней свободы, которые делают все, что нужно, и им там не нужно там махать флагом», — заявил Моисеев.

По оценкам Моисеева, проект лунной базы обойдется стране минимум в $150 млрд.

«Они говорят о создании базы. При этом мы десять лет не можем запустить к Луне простейший автомат, какие уже запускают индийцы и китайцы, не самые главные в космосе страны. Они не могут ничего нового сделать. Точно также они не могут достроить МКС — Запуск научно-энергетического модуля тоже переносят уже более 10 лет», — сказал Моисеев.

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