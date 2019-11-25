Роскосмос планирует отправить на другие планеты роботов-кентавров

Роскосмос в качестве одной из концепций рассматривает возможность создания кентавроподобных роботов на шагающей тележке, которые будут работать на поверхности других планет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко.

По словам специалиста, с самой платформой уже есть определенность. Это будет шагающая колесная тележка, которая может и катиться, и переступать через препятствия.

Он также отметил, что опытный образец тележки уже был создан в СССР в Ленинграде.

Подчеркивается, что ценность антропоморфных роботов для работы на других планетах состоит в их способности копировать движения оператора через спецустройство, которое человек надевает на себя, что позволяет решать сложные нестандартные задачи.

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