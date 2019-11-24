Азовское море отступило от берега на 100 м впервые за несколько десятков лет

Сильный отлив Азовского моря, зафиксированный у побережья города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае, не наблюдался уже несколько десятков лет, передает «Кубань 24».

По данным издания, море отошло от линии берега примерно на 100 м. Предположительно, причиной такого явления стал сильный ветер.

Отмечается, что местные жители призвали воспользоваться случаем и очистить эти 100 м дна моря перед тем, как вода снова вернется.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия и Украина достигли согласия по рыболовству в Азовском море