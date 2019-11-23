Запуска ракеты-носителя Ariane 5 перенесли
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Компания-разработчик Arianespace сообщила в своем Twitter о переносе запуска тяжелой ракеты-носителя Ariane-5.
Причины отмены запуска разработчик не уточнил, однако на сайте Arianespace содержится информация о повторной попытке проведения запуска.
Уточняется, что ракету планировалось запустить совместно со спутниками связи Inmarsat-5 F5 и TIBA-1.
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