Запуска ракеты-носителя Ariane 5 перенесли

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Компания-разработчик Arianespace сообщила в своем Twitter о переносе запуска тяжелой ракеты-носителя Ariane-5.

Причины отмены запуска разработчик не уточнил, однако на сайте Arianespace содержится информация о повторной попытке проведения запуска.

Уточняется, что ракету планировалось запустить совместно со спутниками связи Inmarsat-5 F5 и TIBA-1.

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