В Антарктиде нашли столетний мешок лука

Мешок красного лука, которому больше 100 лет, нашли в Антарктиде на полуострове Хат-Пойнт. Об этом сообщает организация Antarctic Heritage Trust на своей странице в Facebook.

Так, находка была сделана в хижине «Дискавери», которую построил британский полярный исследователь Роберт Скотт в 1902 году.

Специалисты изучили мешок лука в рамках сезонной мониторинговой программы. Отмечается, что на луке не было ни единого следа плесени.

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