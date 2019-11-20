Ученые рассказали о смертельной опасности перьевых одеял

Британец едва не умер из-за перьевого одеяла — аллергия вызвала серьезное поражение легких, но врачи сумели вовремя поставить диагноз и спасли мужчину. Случай они описали в статье в журнале BMJ Case Reports.

43-летний некурящий мужчина обратился к врачу с жалобами на одышку и постоянную усталость, которые мучили его последние несколько месяцев. Симптомы указывали на инфекцию нижней части дыхательных путей, и лечение помогло улучшить его состояние, однако вскоре мужчине снова стало хуже. Спустя несколько месяцев он уже не мог даже стоять дольше нескольких минут.

И анализы крови, и рентгенограмма грудной клетки не указывали на какие-либо отклонения от нормы. Тогда врачи отправили его на дополнительное обследование в клинику, специализирующуюся на лечении болезней дыхательных путей. Там выяснилось, что недавно пациент сменил одеяло с синтетическим наполнителем на перьевое.

Анализ на аллергены показал чрезвычайно высокие уровни антител к определенным белкам, вырабатываемым в организме птиц. Дальнейшее обследование позволило выявить экзогенный аллергический альвеолит — заболевание, при котором комплексы антиген-антитело откладываются в стенках альвеол, бронхиол и капилляров, приводя к их воспалению, а в перспективе — к фиброзу и появлению гранулем.

После отказа от перьевого одеяла и лечения стероидами состояние пациента значительно улучшилось. Однако окончательно восстановился он лишь спустя полгода. Врачи предупреждают, что существует множество различных возбудителей альвеолита, в том числе — пыль, плесень и грибки. Поэтому стоит внимательно следить за тем, чтобы их не было в доме. Специалистам же следует иметь в виду, что проблемы с дыханием, на которые жалуются их пациенты, могут быть вызваны в том числе и аллергией.