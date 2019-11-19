CМИ: cанкции в отношении РФ могут оставить астронавтов из США без МКС

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Во время презентации новых скафандров для астронавтов, 15 октября 2019 года Во время презентации новых скафандров для астронавтов, 15 октября 2019 года
Во время презентации новых скафандров для астронавтов, 15 октября 2019 года
Kevin Wolf/AP

Астронавтов США могут не пустить на МКС из-за антироссийских санкций. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

В опубликованной в издании статье отмечают, что США платят большую цену за зависимость от России в доставке астронавтов на МКС.

Как уточняется, в 2020 году на российском корабле не предусмотрены места для американских астронавтов.

Автор материала считает, что для решения данной проблемы нужно устроить переговоры с Россией.

При этом NASA запрещено заключать с Москвой такого рода соглашения из-за ранее введенных антироссийских санкций.