CМИ: cанкции в отношении РФ могут оставить астронавтов из США без МКС

Астронавтов США могут не пустить на МКС из-за антироссийских санкций. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

В опубликованной в издании статье отмечают, что США платят большую цену за зависимость от России в доставке астронавтов на МКС.

Как уточняется, в 2020 году на российском корабле не предусмотрены места для американских астронавтов.

Автор материала считает, что для решения данной проблемы нужно устроить переговоры с Россией.

При этом NASA запрещено заключать с Москвой такого рода соглашения из-за ранее введенных антироссийских санкций.