В Турции найдены древние украшения из человеческих зубов

Древние люди носили украшения из человеческих зубов, выяснила международная группа археологов. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

На западе Турции находятся руины неолитического поселения Чатал-Хююк. На его территории ранее археологи находили декоративные элементы из зубов, рогов и костей животных. Теперь же они обнаружили украшения из человеческих зубов.

Всего исследователи обнаружили три человеческих зуба, датированные 6300-6700 до н. э. Во всех них были сквозные отверстия, на поверхности сохранились следы орнаментов. Два из них были найдены в развалинах дома, еще один — в могиле.

На двух зубах наблюдались следы износа — очевидно, их длительное время использовали как украшения. Следов кариеса на зубах не было. Исследователи полагают, что их удалили уже посмертно.

В целом, зубы использовались в декоративных целях довольно редко, отмечают ученые. Вероятно, такие украшения имели глубокую символическую ценность, считают они.