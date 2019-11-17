Диетолог назвала самые безвредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредные. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По ее мнению, чем сложнее состав сладости, тем она вреднее.

Поэтому, меньше всего вреда приносят моносладости — мармелад, пастила, зефир, горький шоколад, варенье, и мед.

«Самые вредные жаренные во фритюре сладости (пончики, чак-чак, хворост), где высокое количество простых сахаров сочетается с трансжирами», — рассказала диетолог.

Также она отнесла к неполезным сладостям дрожжевые десерты из теста, шоколадные батончики, торты с большим количеством крема.

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