Эксперт объяснил рождение в США щенка с хвостом на лбу
Гендиректор клиники «Зооген» Антон Марков прокомментировал для «Газеты.Ru» рождение в США щенка, у которого на лбу имеется хвост.
Отмечается, что дополнительный хвост не вредит и не мешает собаке, поскольку в нем отсутствуют мышцы и кости.
«Дело в том, что в процессе эмбриогенеза кожные покровы после заражения нервной трубки смыкаются над позвоночником и должны остановиться в делении клеток, причем смыкание завершается именно в области головы, начинаясь с задних отделов тела и является завершающим в эмбриогенезе. В данном случае после смыкания эктодермальных валиков, в самом конце не произошло вовремя отключение деления клеток и они проложили рост, сформировав такой кожный вырост, — объяснил причину такого явления Марков.
Он добавил, что появление такого нароста может быть связано с гормональными нарушениями, положением плода внутри матки или воздействием механического препятствия.
Ранее зоозащитники из США нашли в американском штате Миссури щенка с хвостом на лбу и назвали его Нарвалом.
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