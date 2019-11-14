Ученые обнаружили опасное свойство сахара
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Канадские ученые из Университета Альберты выяснили, что употребление сахара приводит к воспалительным заболеваниям кишечника. Исследование представлено на сайте вуза.
Исследователи провели эксперименты, во время которых мышей кормили в основном сахаром.
В результате у животных обнаружили повреждение кишечной ткани.
Выяснилось, что сахар активировал развитие болезнетворных бактерий.
При этом продукты жизнедеятельности бактерий свободно перемещаются из кишечника в другие части организма.
По словам ученых, подобное может привести к развитию других заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
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