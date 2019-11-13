Ветеран ФСБ рассказал о «чудо-таблетках» СССР для космонавтов

Бывший руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, ветеран ФСБ Николай Рыбкин рассказал правду о якобы существовавших в СССР особых таблетках для космонавтов, сообщает РИА Новости.

«Американцы почему-то сочли, что у русских есть какие-то волшебные таблетки, которые способствуют сохранению работоспособности космонавтов в длительном полете», — поделился Рыбкин.

По словам отставного полковника, военная контрразведка Советского Союза приняла решение воспользоваться сложившейся ситуацией для выяснения дополнительной информации о ведущейся в этом ключе работе.

Для достоверности советские космонавты принимали перед американскими коллегами содовые таблетки. После подобной демонстрации спецслужбы США поставили задачу выяснить состав препарата и место производства.

Рыбкин заявил, что в СССР не нарушали веру американской стороны в существование препарата. В результате в США была создана лаборатория, занимавшаяся поиском особого состава, однако усилия оказались безуспешными.

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