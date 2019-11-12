Рогозин сообщил об отсутствии новых хищений на Восточном

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, при строительстве космодрома Восточный не были зафиксированы случаи новых хищений средств. Об этом сообшает РИА «Новости».

По его словам, денежное обеспечение проекта осуществляется с казначейского аккредитива.

«Никаких оснований думать, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет», — сказал Рогозин.

Как известно, было доказано, что к хищениям на Восточном причастны подрядчики «Спецстроя». После этого данную организацию расформировали.

Уточняется, что на строительство этого космодрома было выделено 91 млрд рублей. При этом из них было украдено 11 млрд рублей, из которых государству удалось вернуть только 3,5 млрд рублей.

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