Искусственный интеллект научился предсказывать скорую смерть по ЭКГ

В США специалисты научили нейросеть по данным электрокардиограммы (ЭКГ) предсказывать, умрет ли пациент в течение ближайшего года, сообщает New Scientist.

Специалисты американской медицинской компании Geisinger натренировали свою нейросеть на данных об электрической активности сердца около 400 тысяч пациентов с около 1,77 млн ЭКГ.

Все данные были старше года — ученые сделали это для того, чтобы проверить эффективность прогнозов искусственного интеллекта.

Нейросеть смогла с 85% точностью угадать, какие из пациентов умерли в ближайший год, а какие — наоборот, выжили. По словам разработчиков, точность врачей в выполнении той же задачи колеблется между 65% и 80%.

«Наше исследование показывает, что модель учитывает факторы, которые люди либо не видят, либо, как минимум, игнорируют или считают нормальными», — рассказывает разработчик Брэндон Форнвальт.

Однако, что это за факторы, специалисты пока не могут выяснить.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученые выяснили, в какой день недели инфаркты наиболее смертельны