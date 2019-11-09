В США научились делать водку из углекислого газа и воды

Американские ученые разработали эко-водку, поглощающую из воздуха углекислый газ. Об этом сообщает CNBC.

По словам одного из разработчиков, каждая бутылка водки в течении своего жизненного цикла поглощает из атмосферы столько углекислого газа, сколько восемь взрослых деревьев. А единственным побочным продуктом является кислород.

Уточняется, что аппарат по производству водки работает с использованием возобновляемой солнечной энергии для превращения углерода из воздуха в чистый спирт.

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