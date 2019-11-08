В Минздраве не согласились с американским прогнозом о смертности миллениалов

Главный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева заявила «Газете.Ru», что информация исследователей из США противоречит российским официальным данным:

«Я не слышала ранее данные о том, что миллениалы больше заболевают, чем другие поколения. Конечно, на них оказывает внимание скорость жизни, переедание – в частности фаст-фуды, отсутствие клетчатки в продуктах, большое количество сладкой и жирной пищи, которую так любит молодежь. Однако известно, что в России продолжительность жизни растет — в связи с этим информация этих исследователей противоречит немного официальным данным. Еще слишком мало миллеаниалы прожили, чтобы говорить об их смертности», — заявила Ткачева.

Доклад о том, что представители поколения миллениалов теряют здоровье быстрее, чем их предшественники опубликовала Федерации независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association. По данным организации, смертность миллениалов может вырасти на 40% по сравнению с предыдущим поколением в том же возрасте.

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