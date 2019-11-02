В «Роскосмосе» объяснили расторжение контракта на производство ракет «Ангара»

В «Роскосмосе» прояснили ситуацию с расторжением договора на производство ракет «Ангара-А1.2» для запуска трёх спутников «Гонец». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что контракт расторгнут, так как запуск спутников «Гонец» в 2021 году будет производиться на ракете-носителе «Союз-2».

В корпорации добавили, что «Союз-2» полностью адаптирован под запуск данных спутников.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Роскосмос» расторг контракт на производство первой ракеты «Ангара»