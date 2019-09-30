Россия провела учебно-боевой запуск ракеты «Тополь-М»

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Министерство обороны России заявило, что с космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь-М» в рамках учений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что ракета успешно поразила заданную цель на Камчатке.

Как отметили в ведомстве, ракету запустили для того, чтобы подтвердить летно-технические характеристики ракетного комплекса.

Ранее сообщалось, что межконтинентальная ракета «Тополь» поразила цель в Казахстане.