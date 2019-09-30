Россия провела учебно-боевой запуск ракеты «Тополь-М»
Министерство обороны России заявило, что с космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь-М» в рамках учений. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что ракета успешно поразила заданную цель на Камчатке.
Как отметили в ведомстве, ракету запустили для того, чтобы подтвердить летно-технические характеристики ракетного комплекса.
Ранее сообщалось, что межконтинентальная ракета «Тополь» поразила цель в Казахстане.