Нарколог оценил новые ограничения на продажу алкоголя

Психиатр-нарколог Александр Ковтун прокомментировал предложение Госдумы ограничить продажу алкоголя в кафе в жилых домах. Об этом сообщает НСН.

По его словам, это уменьшит спонтанность решений по употреблению алкоголя. Также он отметил, что люди, которым мешают выпивающие и раздражают запах алкоголя будут рады такому запрету.

Ковтун добавил, что сложно оценить насколько положительный или отрицательный этот законопроект.

«По крайней мере, это движение вперед и оно последовательное в части борьбы с пьянством в России», — заключил врач.

Ранее правительство России «концептуально» поддержало инициативу об ограничении продажи спиртных напитков в небольших барах и кафе, расположенных в жилых домах.