Доктор назвала признак скорого инфаркта

Доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета рассказала, что инфаркт у людей младше 65 лет может произойти из-за лишнего веса в подростковом возрасте. Об этом сообщается на сайте конгресса Европейского общества кардиологов.

Специалист отметила, что такой риск был выявлен только у мужчин. По ее словам, были проведены исследования и выяснилось, что в будущем сердечные приступы и инсульты будут случаться чаще из-за роста ожирения среди молодых людей.

По ее словам, срочные меры необходимо предпринять родителям, школам и политикам, чтобы остановить эпидемию ожирения среди детей и молодежи.

Ранее сообщалось, что ученые описали предсмертные переживания.