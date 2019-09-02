Роспотребнадзор назвал лучший способ профилактики гриппа
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В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике гриппа, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что вакцинация является самым эффективным способом избежать болезни.
Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) находятся на первом месте по числу заболевающих.
В группу риска входят также больные хроническими заболеваниями легких, сердца, а также беременные и медработники. Им вакцинация рекомендуется в первую очередь.
Среди осложнений гриппа называются пневмония, вероятность летального исхода при которой составляет 40%, энцефалиты, менингиты,
Оптимальное время для вакцинации — октябрь-ноябрь.