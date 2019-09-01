Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей

Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на документ на сайте госзакупок.

Как отмечается, данные двигатели предназначены для использования на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5».

Помимо этого, они будут применяться на сверхтяжелой ракете «Енисей».

Также стало известно, что огневые испытания двигателя РД-171МВ пройдут до конца 2019 года. А поставка этого двигателя для летных испытаний в составе ракеты «Союз-5» запланирована на 2021 год.