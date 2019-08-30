Космонавты МКС с трудом включили робота «Федора»
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Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота «Федора» на борту Международной космической станции (МКС), передает РИА «Новости»
«Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота - ред.) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь - никакого эффекта», — рассказал он.
Специалисты предложили заменить аккумуляторные батареи в роботе, но вскоре Овчинин доложил, что ему удалось включить электропитание «Федора».
Космонавт рассказал, что «робот включился и даже сказал что-то».
Ранее сообщалось, что робот Федор не смог узнать турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.