В ЕКА готовы отправлять астронавтов на МКС на «Союзах»

Председатель Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер сообщал, что организация может вскоре отправить астронавтов на МКС на российских кораблях «Союз». Об этом сообщает ТАСС.

Однако Вернер добавил, что осуществиться этой идее пока мешает отсутствие прямой договоренности с российской стороной, в частности с Роскосмосом.

«Пока такой договоренности нет», — отметил Вернер.

Также он подчеркнул, что идея полетов на российских «Союзах» будет рассматриваться в будущем.

Ранее сообщалось, что российские космонавты полетят на космических кораблях США.