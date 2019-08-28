На глубине 2,4 километра найдены микробы, дышащие сульфатами

Канадские ученые обнаружили микробов, обитающих на глубине 2,4 километра в одной из шахт на территории страны. О результатах исследований они доложили в статье, опубликованной в журнале Geomicrobiology Journal.

Указанная шахта, как было известно ранее, связана с самым древним естественным резервуаром воды, которая остается изолированной от атмосферы Земли многие миллионы лет. Обнаружение микробов на такой глубине до последнего времени считалось невозможным из-за отсутствия необходимых для поддержания жизни химических элементов.

«Было здорово обнаружить их там», — заявила геолог Барбара Шервуд, соавтор открытия.

Взяв образцы древней воды на пробу, ученые обнаружили в них следы метаболизма микроорганизмов. Пока ученые не могут точно сказать, к какому виду принадлежат микробы, но они пришли к выводу что относятся те к так называемым сульфатредуцирующим бактериям, которые окисляют в анаэробных условиях водород, «дыша» сульфатами.