К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни

Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле. Об этом информирует NASA.

Как сообщает американское агентство, астероид под названием 2000QW7 приблизиться на минимальное расстояние к Земле уже 14 сентября.

Стало известно, что объект подойдет к планете на расстояние 5 млн 331 тысячу км.

При этом отмечается, что в ту же дату к Земле подлетит еще один большой астероид, диаметр которого составит от 120 до 260 м. Его назвали 2010CO1.

По имеющейся информации, данный объект окажется примерно на таком же расстоянии от планеты, как и астероид 2000QW7.

Ранее сообщалось, что к Земле летит астроид размером с пирамиду Хеопса.